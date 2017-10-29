تكدس مروري إثر انقلاب سيارة نقل بطريق الواحات
تكدس مروري إثر انقلاب سيارة نقل بطريق الواحات
02:06 م الأحد 29 أكتوبر 2017
انقلاب سيارة
كتب - محمد شعبان:
دفع رجال الإدارة العامة للمرور برجال قطاع الخدمات الفنية؛ لرفع آثثار انقلاب سيارة نقل بطريق الواحات.
وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية مرتفعة أعلى الطريق للمتجه إلى منطقة حدائق الأهرام.
وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة نقل بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلابها بوسط الطريق.
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