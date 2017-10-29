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تكدس مروري إثر انقلاب سيارة نقل بطريق الواحات

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مصراوي Masrawy

تكدس مروري إثر انقلاب سيارة نقل بطريق الواحات

02:06 م الأحد 29 أكتوبر 2017

تكدس مروري إثر انقلاب سيارة نقل بطريق الواحات

انقلاب سيارة

كتب - محمد شعبان:

دفع رجال الإدارة العامة للمرور برجال قطاع الخدمات الفنية؛ لرفع آثثار انقلاب سيارة نقل بطريق الواحات.

وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية مرتفعة أعلى الطريق للمتجه إلى منطقة حدائق الأهرام.

وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة نقل بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلابها بوسط الطريق.

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