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القضاء الإداري يقضي بحظر بث حلقات إسلام بحيري على الفضائيات

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مصراوي Masrawy

القضاء الإداري يقضي بحظر بث حلقات إسلام بحيري على الفضائيات

02:03 م الأحد 29 أكتوبر 2017

القضاء الإداري يقضي بحظر بث حلقات إسلام بحيري على الفضائيات

كتب ـ محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المطالبة بوقف بث برنامج "مع إسلام"، الذي يقدمه الباحث إسلام بحيري على فضائية "القاهرة والناس"، ومنعه من الظهور بالفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج وإلزام السلطات بحظر بث حلقات البحيري على الفضائيات.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين، والتي حملت رقم 48059 لسنة 69.

كان شيخ الأزهر قال في دعواه، إن "بحيري" اعتاد التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي، وتوجيه النقد غير المستند على دليل صحيح، والذي يفتقد إلى آداب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير المكفولة دستوريا في هدم تراث الأمة.

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