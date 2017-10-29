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تأجيل محاكمة 17 متهما بممارسة الشذوذ الجنسي لـ 5 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 17 متهما بممارسة الشذوذ الجنسي لـ 5 نوفمبر

01:52 م الأحد 29 أكتوبر 2017

تأجيل محاكمة 17 متهما بممارسة الشذوذ الجنسي لـ 5 نوفمبر

كتب - محمود السعيد:
قررت محكمة جنح الأزبكية المنعقدة بمجمع محاكم الجلاء، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 17 متهمًا بممارسة الشذوذ الجنسي لجلسة 5 نوفمبر المقبل، و12 نوفمبر و17 نوفمبر، لسماع شهادة القائم بالضبط.
ومنع أمن المحكمة الصحفيين والمصورين من الدخول لتغطية أحداث الجلسة.
وكانت النيابة واجهت المتهمين بتفريغ هواتفهم المحمولة التي احتوت على محادثات وصور إباحية تبادلوها بينهم، فيما أنكروا الاتهامات، نافين ممارستهم الشذوذ الجنسي.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين مارسوا الشذوذ الجنسي مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل 200 جنيه في الساعة الواحدة.

وكانت معلومات وردت إلى مباحث حماية الآداب مفادها أن طالبًا يدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الأعمال المنافية للآداب في نطاق دائرة قسم شرطة الأزبكية، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، داهمت قوة الشقة وألقت القبض على المتهمين متلبسين بممارسة الشذوذ الجنسي، وضبطت عددًا من الهواتف وبعض الملابس النسائية بحوزتهم.

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