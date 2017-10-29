"القومي للترجمة" يُطلق جائزة رفاعة الطهطاوي في دورتها التاسعة

القاهرة - (أ ش أ):

أعلن المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة إطلاق جائزة رفاعة الطهطاوي في دورتها التاسعة لعام 2018م، وذلك إيمانا من المركز بأهمية المترجم، ودوره التنويري، لانه كان وسيظل الجسر الذي ينقل المعرفة، وتشجيعًا لشباب المترجمين، وإدراكاً لدور الثقافة العلمية.

وقال الدكتور أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة، في تصريح اليوم الأحد، إن جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة عبارة عن مكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير، وجائزة الشباب للترجمة عبارة عن مكافأة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير وجائزة الترجمة العلمية (في مجالات العلوم الطبيعية بأنواعها): مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

وأضاف أنه يشترط للتقدم للجوائز أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا فى إحدى دور النشر المصرية أو العربية، وأن يكون العمل المترجم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية، وأن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية، والطبعة الأولى للعمل المترجم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة من تاريخ فتح باب التقدم للجائزة. ويختار المتقدم جائزة واحدة من الجوائز الثلاث لكى يتقدم لها، وبعمل واحد.علمًا بأنه لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز فى الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى فى الوقت نفسه.

كما يشترط ألا يزيد عمر المتقدم لجائزة الشباب وقت التقدم للجائزة عن 40 سنة..ولا يجوز لمن فازوا بالجائزة من قبل التقدم مرة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات.. ولا يجوز التقدم بعمل له مراجع للترجمة فيما يخص جائزة رفاعة الطهطاوى.

جدير بالذكر أن الأعمال المقدمة تُقبل من الأفراد، وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية، والمترجمين والناشرين، (علمًا بأن قيمة الجائزة تُمنح كاملة للمترجم).

أما عن الأوراق المطلوبة فهى استمارة المسابقة (يمكن الحصول عليها من مقر المركز أو من على الموقع الإلكترونى (www.nct.gov.eg)، تعريف بالعمل المترجم فيما لا يزيد عن ألف كلمة، وسيرة ذاتية حديثة للمترجم وصورة شخصية، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدمين لجائزة الشباب، وصورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة، وخمس نسخ مصورة من العمل الأصلي،وخمسة أصول من العمل المترجم (المركز غير ملزم بإعادة الأعمال المقدمة، سواء فاز العمل بالجائزة أم لم يفز).

وتستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز: إدارة التدريب والجوائز، على العنوان التالي (1 شارع الجبلاية، الجزيرة، ساحة دار الأوبرا، القاهرة)، أو بالبريد، اعتبارًا من الأحد 5/11/2017 حتى الخميس 18/1/2018، يوميا من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الثانية مساءً، ما عدا يومي الجمعة والسبت، ولن يلتفت للأعمال والترشيحات الواردة بعد هذا التاريخ.