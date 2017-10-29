عبدالعال من نيويورك: البرلمان "مجلس حرب".. والفرص متاحة للمعارضة

كتب- مصراوي:

وصف رئيس البرلمان علي عبدالعال، مجلس النواب الحالي بـأنه "مجلس حرب" أعقب ثورتين في البلاد، نافيا خلال لقاءه أعضاء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك "حزب حاكم" تحت القبة كما كان الحال في السنوات السابقة، مدافعا عن "الأغلبية النيابية" وقال أنها تتكون من أحزاب ومستقلين.

ضم الوفد البرلماني الموسع بالولايات المتحدة الأمريكية: الأمين العام للبرلمان المستشار أحمد سعد الدين، ورئيس الأغلبية البرلمانية محمد السويدي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية طارق رضوان، ورئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى، وماريان عازر، و محمد السلاب وعمرو صدقي وكريم درويش.

ووجه عبد العال، كلمة إلى أعضاء الجالية، قائلاً: "هناك تمثيل حزبي قوي في البرلمان المصري، وأن الفرص متاحة أمام المعارضة والتي أعتبر أن حزب المصريين الأحرار يمثلها إلى جانب عدة أحزاب أخرى". كما أبدى ترحيبه الشديد بلقاءه المصريين في أمريكا وقال إنهم نماذج مشرفة والحديث معهم كشف عن كنوز موجودة بينهم، مبديا إعجابه بالأحاديث الجانبية التي جرت بينه وبينهم.

وتابع: "الجالية المصرية لديها رغبة في تشكيل جماعات ضغط من أجل وطنهم مصر، وأن الحكومة ممثلة في وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج نبيلة مكرم تخلق معهم قنوات تواصل فعالة جدا، ولديها أفكار جيدة لربط مصريين الخارج ببلدهم في الداخل، وجلبت كثيرين من أبناء الجيلين الثاني والثالث، ونقلت إليهم خبراتها على كيفية اتخاذ القرار وأنهم تشكلت لديهم صورة مشرفة عن وطنهم".

يشار إلى أن البرلمان قد أصدر بيانا رسميا أعلن فيه أن عبدالعال يقود الوفد البرلماني في زيارة الولايات المتحدة، معلنا أن التركيز سيكون على دعم العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك من خلال عديد اللقاءات مع عدد من قيادات وأعضاء الكونجرس على رأسهم رئيس مجلس النواب الامريكي بول رايان والرئيس المناوب لمجلس الشيوخ الأمريكي أورين هاتش وعدد من أعضاء ورؤساء اللجان بالكونجرس.

وذكر عبدالعال، أن المباحثات تستهدف دفع سبل تعزيز العلاقات المصرية - الأمريكية على كافة المستويات، خاصة على الصعيد البرلماني، وذلك في ضوء أهمية مصر الاستراتيجية للولايات المتحدة كشريك فاعل ومؤثر في منطقة الشرق الأوسط.