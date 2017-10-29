أخبار عاجلة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة -
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي -
ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

العثور على حطام مروحية روسية في قاعة البحر قبالة النرويج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العثور على حطام مروحية روسية في قاعة البحر قبالة النرويج

01:47 م الأحد 29 أكتوبر 2017

العثور على حطام مروحية روسية في قاعة البحر قبالة النرويج

العثور على حطام مروحية روسية في قاعة البحر قبالة ا

كوبنهاجن- (د ب أ):
قالت خدمات الإغاثة النرويجية اليوم الأحد إنه تم العثور على حطام مروحية روسية تحطمت الأسبوع الماضي وعلى متنها ثمانية أشخاص، في قاع البحر بالقرب من أرخبيل سفالبارد شمال النرويج.
وقد أعلن مركز تنسيق جهود الإنقاذ المشتركة اليوم الأحد أنه تم العثور على الحطام على بعد 2.2 كيلومتر من الشاطئ وعلى عمق 209 أمتار.
وبعد العثور على الحطام بواسطة مركبة يتم التحكم فيها عن بعد، تنتهى مهمة الإنقاذ التي استمرت يومين.
وكانت فرق الإنقاذ تقوم بالبحث على ساحل جزيرة سبيتسبرجن، الجزيرة الرئيسية بأرخبيل سفالبارد منذ أن تحطمت المروحية في البحر الخميس الماضي. وقد أعاق الطقس السيئ جهود الإنقاذ.
وكانت المروحية في طريقها من مستوطنة بيراميدين السابقة للتنقيب عن الفحم في سبيتسبرجن إلى مستوطنة بارينتسبورج الروسية في الجنوب عندما تحطمت. وقالت موسكو إن المروحية كانت تقل ثلاثة علماء روس بالإضافة إلى طاقم عمل مؤلف من خمسة أفراد .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بيان المنظمة الحائزة على نوبل للسلام 2017 (نص)

    أخبار

  • استئناف التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات العامة في النرويج

    أخبار

  • هيئة نرويجية: تجربة أقوى ثماني مرات من قنبلة هيروشيما

    أخبار

  • إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بالنرويج

    أخبار

إعلان

6c651ff5a6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سفير روسيا في واشنطن: لا فائدة من العقوبات على كوريا الشمالية والحوار هو الحل

سفير روسيا في واشنطن: لا فائدة من العقوبات على كوريا الشمالية والحوار هو الحل

الأخبار - وزير الدفاع المريكي " واشنطن لن تقبل امتلاك كوريا الشمالية لأسلحة نووية "

الأخبار - وزير الدفاع المريكي " واشنطن لن تقبل امتلاك كوريا الشمالية لأسلحة نووية "

ماتيس لـ"كوريا الشمالية": سنرد بقوة على أي هجوم علينا أو على حلفائنا

ماتيس لـ"كوريا الشمالية": سنرد بقوة على أي هجوم علينا أو على حلفائنا

كوريا الشمالية تفرج عن قارب صيد كوري جنوبي وطاقمه

كوريا الشمالية تفرج عن قارب صيد كوري جنوبي وطاقمه