العثور على حطام مروحية روسية في قاعة البحر قبالة النرويج

كوبنهاجن- (د ب أ):

قالت خدمات الإغاثة النرويجية اليوم الأحد إنه تم العثور على حطام مروحية روسية تحطمت الأسبوع الماضي وعلى متنها ثمانية أشخاص، في قاع البحر بالقرب من أرخبيل سفالبارد شمال النرويج.

وقد أعلن مركز تنسيق جهود الإنقاذ المشتركة اليوم الأحد أنه تم العثور على الحطام على بعد 2.2 كيلومتر من الشاطئ وعلى عمق 209 أمتار.

وبعد العثور على الحطام بواسطة مركبة يتم التحكم فيها عن بعد، تنتهى مهمة الإنقاذ التي استمرت يومين.

وكانت فرق الإنقاذ تقوم بالبحث على ساحل جزيرة سبيتسبرجن، الجزيرة الرئيسية بأرخبيل سفالبارد منذ أن تحطمت المروحية في البحر الخميس الماضي. وقد أعاق الطقس السيئ جهود الإنقاذ.

وكانت المروحية في طريقها من مستوطنة بيراميدين السابقة للتنقيب عن الفحم في سبيتسبرجن إلى مستوطنة بارينتسبورج الروسية في الجنوب عندما تحطمت. وقالت موسكو إن المروحية كانت تقل ثلاثة علماء روس بالإضافة إلى طاقم عمل مؤلف من خمسة أفراد .