أخبار عاجلة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة -
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي -
ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بدء اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان دول التحالف لدعم الشرعية باليمن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بدء اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان دول التحالف لدعم الشرعية باليمن

01:33 م الأحد 29 أكتوبر 2017

بدء اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان دول التحالف لدعم الشرعية باليمن

الرياض - (أ ش أ):

بدأ اليوم -الأحد- بالرياض، اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن برئاسة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ورئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق أول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان.

وذكرت وكالة الأنباء (واس) أن الاجتماع يشارك به وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة بدولة الإمارات ومصر والأردن والبحرين وباكستان وجيبوتي والسودان والسنغال والكويت والمغرب وماليزيا واليمن.

كما حضر الاجتماع رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإنسانية، وسفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة.

هذا المحتوى من

8057cd76ad.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الخارجية يشارك في اجتماع لدول التحالف دعم الشرعية في اليمن بالرياض

    أخبار

  • وزراء خارجية ورؤساء أركان التحالف العربي يجتمعون غدا في الرياض

    أخبار

  • أسوشيتد برس: إصلاحات بن سلمان تمهد لتوليه عرش السعودية

    أخبار

  • مسلحون يغتالون إمام مسجد في مدينة عدن جنوب اليمن

    أخبار

إعلان

fdb549e889.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية

وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية

السعودية: السماح للنساء بدخول الملاعب السعودية في 2018

السعودية: السماح للنساء بدخول الملاعب السعودية في 2018

الخطوط السعودية تبدأ غدًا تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى بغداد بعد توقف 27 عامًا

الخطوط السعودية تبدأ غدًا تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى بغداد بعد توقف 27 عامًا

شرم الشيخ في خطر.. هل تقضي «نيوم» السعودية على عاصمة مصر السياحية؟

شرم الشيخ في خطر.. هل تقضي «نيوم» السعودية على عاصمة مصر السياحية؟