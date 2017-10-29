بدء اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان دول التحالف لدعم الشرعية باليمن
بدء اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان دول التحالف لدعم الشرعية باليمن
01:33 م الأحد 29 أكتوبر 2017
الرياض - (أ ش أ):
بدأ اليوم -الأحد- بالرياض، اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن برئاسة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ورئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق أول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الاجتماع يشارك به وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة بدولة الإمارات ومصر والأردن والبحرين وباكستان وجيبوتي والسودان والسنغال والكويت والمغرب وماليزيا واليمن.
كما حضر الاجتماع رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإنسانية، وسفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة.
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