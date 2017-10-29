وزير: منح اللجوء في بلجيكا لحاكم كتالونيا المعزول "ليس أمرا غير واقعي"

مدريد- (د ب أ):

قال وزير الدولة البلجيكي لشئون الهجرة واللجوء تيو فرانكين إنه من الممكن أن يحصل حاكم كتالونيا المعزول كارليس بوجديمون على اللجوء السياسي في بلجيكا.

وقال فرانكين لقناة "في تي إم نيوز" الفلمنكية :"هذا ليس أمرا غير واقعي"، متسائلا ما إذا كان بوجديمون سوف يتمكن من الحصول على "محاكمة عادلة" في إسبانيا.

وقال فرانكين، الذي ينحدر من حزب فلمنكي انفصالي، إنه إذا طلب بوجديمون اللجوء، "فسوف نكون أيضا في موقف دبلوماسي صعب مع الحكومة الإسبانية ، هذا واضح".

وكانت الحكومة الإسبانية قد عزلت حكومة كتالونيا بالكامل، ومن المحتمل أن يتم توجيه تهمة التمرد لبوجديمون وانفصاليين آخرين، وهي تهمة يمكن أن تصل عقوبتها للسجن 30 سنة.

وأمر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يوم الجمعة الماضي بعزل حكومة كتالونيا وحل برلمان الإقليم، ودعا إلى انتخابات جديدة في الإقليم، وذلك ردا على تصويت برلمان كتالونيا على قرار لصالح الانفصال عن إسبانيا.