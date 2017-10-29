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القبض على قيادي بديوان محافظة الأقصر اختلس أموال المكافآت

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مصراوي Masrawy

القبض على قيادي بديوان محافظة الأقصر اختلس أموال المكافآت

01:48 م الأحد 29 أكتوبر 2017

القبض على قيادي بديوان محافظة الأقصر اختلس أموال المكافآت

الأقصر - محمد محروس:

تمكن أعضاء مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، اليوم الأحد، من القبض على قيادي بديوان عام محافظة الأقصر استولى على أموال عامة ومبالغ مالية حكومية دون وجه حق.

كانت معلومات وردت إلى أعضاء مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، تفيد باستيلاء "ز.ن.ب" مدير عام الادارة العامة للصيانة والشبكات بديوان عام محافظة الأقصر، على أموال عامة لنفسه وتسهيل استيلاء آخرين لمبالغ حكومية دون وجه حق، كانت مخصصة كبنود مكآفات لمراكز التدريب بالمحافظة، حيث استغل المتهم سلطته واستولى على النقود وسهل لغيره أيضا مهمة الاستيلاء عليها دون وجه حق وبطرق غير مشروعة.

أُلقى القبض على المتهم وأحيل إلى نيابة الأقصر، حيث باشر التحقيقات معه بسام صلاح وكيل النيابة تحت إشراف المستشار يوسف أبوزيد رئيس نيابة الأقصر، والمستشار أحمد عبدالمقصود المحامي العام لنيابات الأقصر.

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