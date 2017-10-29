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سقوط "الدكش" بربع كيلو حشيش في السويس

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مصراوي Masrawy

سقوط "الدكش" بربع كيلو حشيش في السويس

01:37 م الأحد 29 أكتوبر 2017

المتهم

السويس - حسام الدين أحمد:

ألقت مباحث المخدرات في السويس، القبض على تاجر مخدرات، وبحوزته ربع طن من مخدر الحشيش، وأحيل للنيابة للتحقيق.

كانت معلومات وردت للمقدم شريف أمين، رئيس مباحث المخدرات، تفيد اعتزام " ع. د" عاطل، وشهرته الدكش، لترويج بضاعته من المواد المخدرة بنطاق حي فيصل، ووجه العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، أعد ضباط مكافحة المخدرات، عدة كمائن وتمكنت إحداها من ضبط المتهم وبحوزته 15 قطعة حشيش وزنت 260 جراما، ومبلغ مالي هاتف محمول، واعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات بيع.

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