لعدم توفير وسائل حماية للعمال.. حبس 5 قيادات بمصنع للكيماويات في بورسعيد

بورسعيد – طارق الرفاعي:

قضت محكمة بورسعيد الجزئية، برئاسة خالد العوضي رئيس المحكمة، اليوم الأحد، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة قدرها 200 جنيه لإيقاف التنفيذ لخمسة من قيادات مصنع "سمارت" للكيماويات والبتروكيماويات بجنوب محافظة بورسعيد، والمملوك لمستثمر هندي الجنسية، لاتهامهم بالتقاعس عن توفير وسائل السلامة والصحة المهنية المتطلبة قانونًا بيئة العمل حال وقوع حادث التداعي.

وصدر الحكم في القضية رقم 2144 لسنة 2017 جنح الجنوب بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ غيابيًا على المتهمين من الأول إلى الثالث وحضوريًا على المتهمين الرابع والخامس، ضد كلًا من: "ستيانا. ر. ر"، و"شريف. ع. ا"، و"أرموجان. م"، و"أحمد. ع. أ"، و"حسن. ي. ع"، وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم تسببوا خطأ في إصابة المجني عليهم الستة، وكان ذلك ناتجًا عن إهمالهم ومخالفتهم للقوانين واللوائح، وأسندت النيابة للمتهم الأول بأنه لم يقم بتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية بمنشآته.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى: "أنه بعد سماع أقوال النيابة والشهود والمذكرات المقدمة، استقرت في يقين وارتياح واطمأن إليها وجدانها بشأن التسبب غير العمدي للمتهمين في إحداثهم ما لحق بكلاً من "مؤمن عبده عوض"، و"عمرو محمد السيد"، و"رانا فيبول شتيايهاى"، و"بوجش جالفات"، و"حازم أسامة حمزة"، و"أحمد سمير العطار" من إصابات جراء إخلالهم للقواعد التي أوجبها القانون، وتقاعسهم عن توفير وسائل السلامة والصحة المهنية المتطلبة قانوناً بيئة العمل حال وقوع حادث التداعي.