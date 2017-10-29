بالصور.. الرئيس التنفيذي للبنك الدولي يزور الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

استقبل محافظ الأقصر محمد بدر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الدولي شالون يانج، والوفد المرافق له، والذين يزورون محافظة الأقصر، لمتابعة البرامج التنموية التي يساهم البنك الدولي في تمويلها.

وتفقد الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، والوفد المرافق له، وحدة الشؤون الاجتماعية بالحبيل، ومكتب بريد الحبيل، لمتابعة وتقييم برنامج تكافل وكرامة حيث التقوا بالمسؤولين المحليين عن البرنامج وبعدد من المواطنين المستفيدين، ومتابعة عمليات الصرف للمستفيدين.

كما تفقد الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، والوفد المرافق له، مشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة طيبة الجديدة، الذي يساهم البنك الدولي في تمويله، والذي يضم إلى جانب الوحدات السكنية، خدمات خاصة بكل منطقة من الخدمات التعليمية والأمنية والترفيهية والإدارية والرياضية والصحية والاجتماعية.

كما أجرى الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، والوفد المرافق لهم، على هامش زيارتهم لمحافظة الأقصر، جولة سياحية داخل معبدي الأقصر والكرنك الفرعونيين، بالإضافة إلى مشاهدة عرض الصوت والضوء، حيث عبر الوفد عن إعجابهم بالحضارة المصرية القديمة التي وصفوها بالساحرة، كما عبروا عن إعجابهم بروعة ودقة الفنان المصري القديم.