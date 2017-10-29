7 فوائد جمالية للشوفان.. منها "تنعيم البشرة وإزالة حب الشباب"

كتب - هشام عواض:

الشوفان له فوائد صحية كبيرة للجسم، حيث يعتبر وجبة إفطار صحية وغنية بالعناصر المفيدة، ويمكنك استخدام الشوفان كوسيلة تزيد جمالك وتعتني ببشرتك، حسب موقع مجلة "Elle" المعنية بالموضة والجمال.

1- تقشير الوجه

اخلطي ملعقة صغيرة واحدة من دقيق الشوفان، مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وملعقتين صغيرتين من اللبن، ثم افركي هذا الخليط على وجهك لتحصلي على النتيجة المطلوبة.

2- منظف للوجه

دقيق الشوفان حل فعال لإزالة الزيوت الزائدة والشوائب من الجسم والوجه. وخصائص التطهير والتقشير تجعل دقيق الشوفان مكونًا قويًا في العديد من كريمات الوجه، المطهرات والشامبو.

3- تخفيف حكة الجلد

يمكنك أيضاً استخدام الشوفان للقضاء على الزيت الزائد في فروة الرأس مما سوف يعطيك يوم إضافي أو اثنين بين غسلات الشعر، بالإضافة إلى ذلك، ودقيق الشوفان له خصائص مضادة للالتهابات قوية ويمكن استخدامها لتخفيف حكة الجلد المزعجة.

4- تنعيم اليدين

إذا كنتِ تعانين من خشونة جلد اليدين، فيمكنك فركها بدقيق الشوفان والعسل مع القليل من زيت الزيتون، يمكنك إضافة الزيوت الأساسية المفضلة لديك لجعله عطرًا أو مجرد تركه كما هو، أنه لشيء رائع للبشرة الحساسة لأنها تقشر بلطف.

5-ليونة البشرة

الشوفان يعمل كمضاد للالتهابات ويحتوي على مضادات الأكسدة كما هو جيد بشكل خاص للبشرة الحساسة. ويمكن استخدامه في الحمام لتليين البشرة ويشكل تقشير لطيف جدًا.

اضيفي نصف كوب من دقيق الشوفان إلى حمامك مع بعض زيت اللافندر الأساسي. سوف تشعرين أن بشرتك أكثر ليونة وسوف تساعدك الخزامي على الاسترخاء وتجديد شباب بشرتك.

6- ترطيب البشرة

يساعد الشوفان على الترطيب لأنه غني بالدهون. فإنه يعطي الرطوبة والبروتينات ويعمل كحماية للمسام. الشوفان مع الماء البارد يمكن أن يكون مفيد لحروق الشمس، والاحمرار والأكزيما والحكة.

7- قناع للوجه

يساعد الشوفان على التخلص من حب الشباب لاحتواءه على مادة "الصابونين"، التي تزيل الشوائب من المسام وهي مضادة للالتهابات وتحتوي على مضادات الأكسدة. الشوفان عامل ترطيب نظرًا لارتفاع مستوى الدهون فيه.