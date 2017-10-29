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القبض على مدير شركة انتحل صفة ضابط مخابرات: "لزوم الوجاهة"

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مصراوي Masrawy

القبض على مدير شركة انتحل صفة ضابط مخابرات: "لزوم الوجاهة"

01:39 م الأحد 29 أكتوبر 2017

القبض على ضابط مخابرات مزيف

كتب – فتحي سليمان:

ألقت الأجهزة الأمنية بميدان رمسيس القبض على، "أحمد.أ"، مدير شركة مواد غذائية، أثناء دخوله باب محطة السكة الحديد، مُنتحلًا صفة ضابط مخابرات، وذلك عند مطالبة الأمن له بإبراز هويته، وتفتيش حقيبته.

وقال مصدر أمني، إن الرائد إسلام سمير، معاون مباحث الأزبكية، ضبط المتهم وطالبه بإبراز هويته فأخرج لهم كارنيهًا "مُزيفًا" يفيد بأنه ضابط بإدارة المخابرات المصرية، مشيرًا إلى أنه افتعل مشادة كلامية مع رجال المباحث، فطالبوه باستخراج بطاقته الشخصية، واكتشفوا أن البيانات غير مطابقة لبيانات الكارنيه.

وأضاف المصدر، أنه بالضغط على المتهم أمام المقدم محمد رضا، رئيس مباحث الأزبكية، أقر بأن الكارنيه بحوزته "مزيف" وأنه استخرجه "لزوم الوجاهة الاجتماعية" بين أصدقائه وأقاربه.

وأوضح المصدر، أن المتهم أقر بأنه لم يستعمل الكارنيه للنصب على المواطنين "عشان أسلك نفسي بس"، مُشيرًا إلى أنه يتمنى طول عمره العمل بجهة سيادية.

حرر العميد محمود القاضي، مأمور قسم شرطة الأزبكية محضرًا بالواقعة، وأمر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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