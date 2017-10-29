مقابل 17 مليون دولار.. عرض منزل «ريهانا» في نيويورك للبيع (صور)

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المغنية الباربادوسية "ريهانا" تمتلك العديد من العقارات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وباربادوس، ولكنها استأجرت منذ أربع سنوات شقة فخمة بالحي الصيني في مدينة نيويورك، ولكنها تعتزم مغادرتها، ومن المقرر بيعها مقابل 13 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 17 مليون دولار أمريكي.

كانت المغنية الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا، قد استأجرت الشقة من المصور الفرنسي "أنطوان فيرجلاس"، مقابل 50 ألف دولار شهريًا، منذ أن انتقلت من لوس أنجلوس إلى مدينة نيويورك في عام 2013، وذلك حسبما ذكر موقع "ذا صن" البريطاني.

وتبلغ مساحة الشقة 4660 قدما مربعا، وتتكون من أربع غرف نوم وثلاثة حمامات كبيرة الحجم، وتراس يطل على المناظر الخلابة بنيويورك، وغرفة معيشة وغرفة للطعام ومساحة ترفيهية في الطابق العلوي للشقة ومطبخ مجهز بشكل كامل.

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وتقع الشقة المكونة من دورين (دوبلكس) في الطابق الحادي عشر والثاني عشر من المبنى، وتشمل حديقتها على نافذة كبيرة تطل على مبنى "إمبير ستات" الشهير.

من ناحية أخرى، أوضحت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن "ريهانا" اشترت مؤخرًا منزلًا بهوليوود سعره 6.5 مليون دولار أمريكي، يضم ست غرف نوم وسينما وحمام سباحة، كما أنها تمتلك قصرًا في بلدها بربادوس تصل قيمته إلى 22 مليون دولار أمريكي.