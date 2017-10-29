أخبار عاجلة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة -
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي -
ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. التحرير

مقابل 17 مليون دولار.. عرض منزل «ريهانا» في نيويورك للبيع (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

المغنية الباربادوسية "ريهانا" تمتلك العديد من العقارات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وباربادوس، ولكنها استأجرت منذ أربع سنوات شقة فخمة بالحي الصيني في مدينة نيويورك، ولكنها تعتزم مغادرتها، ومن المقرر بيعها مقابل 13 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 17 مليون دولار أمريكي.

كانت المغنية الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا، قد استأجرت الشقة من المصور الفرنسي "أنطوان فيرجلاس"، مقابل 50 ألف دولار شهريًا، منذ أن انتقلت من لوس أنجلوس إلى مدينة نيويورك في عام 2013، وذلك حسبما ذكر موقع "ذا صن" البريطاني.

وتبلغ مساحة الشقة 4660 قدما مربعا، وتتكون من أربع غرف نوم وثلاثة حمامات كبيرة الحجم، وتراس يطل على المناظر الخلابة بنيويورك، وغرفة معيشة وغرفة للطعام ومساحة ترفيهية في الطابق العلوي للشقة ومطبخ مجهز بشكل كامل.

شاهد أيضا

وتقع الشقة المكونة من دورين (دوبلكس) في الطابق الحادي عشر والثاني عشر من المبنى، وتشمل حديقتها على نافذة كبيرة تطل على مبنى "إمبير ستات" الشهير.

من ناحية أخرى، أوضحت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن "ريهانا" اشترت مؤخرًا منزلًا بهوليوود سعره 6.5 مليون دولار أمريكي، يضم ست غرف نوم وسينما وحمام سباحة، كما أنها تمتلك قصرًا في بلدها بربادوس تصل قيمته إلى 22 مليون دولار أمريكي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد

الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد

تامر أمين: «مصر مش دولة فقيرة.. لكن بتتسرق» (فيديو)

تامر أمين: «مصر مش دولة فقيرة.. لكن بتتسرق» (فيديو)

محافظة المنيا ترفض بيان مكاريوس: لن نسمح للمتشددين المسيحيين بفرض إرادتهم

محافظة المنيا ترفض بيان مكاريوس: لن نسمح للمتشددين المسيحيين بفرض إرادتهم

خالد حبيب: «ماعندناش أزمة إمكانيات وموارد.. الأكل كتير لكن تحت السرير»

خالد حبيب: «ماعندناش أزمة إمكانيات وموارد.. الأكل كتير لكن تحت السرير»