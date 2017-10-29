"علشان تبنيها": ٣ ملايين و٧٧ ألف استمارة في جميع المحافظات حتى الآن

القاهرة- مصراوي:

أعلنت حملة "علشان تبنيها"، عن وصول عدد الموقعين على استمارة دعم الرئيس السيسي، ومطالبته للترشح لفترة رئاسية ثانية، حتى مساء أمس السبت، إلى 3 ملايين و٧٧ ألف و٣٠٠ استمارة حتى الآن.

وأوضحت الحملة، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اليوم الأحد، بمقرها، استبعاد ١٨٩ ألف استمارة لعدم وضوح بياناتها.

يشار إلى أن حملة "علشان تبنيها"، تم تأسيسها أواخر سبتمبر الماضي، وشارك فيها العديد من مشاهير الرياضة، والفن، وأعضاء مجلس النواب، بهدف مطالبة الرئيس السيسي الترشح في انتخابات ٢٠١٨ لفترة رئاسية جديدة.