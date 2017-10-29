أخبار عاجلة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة -
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي -
ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"علشان تبنيها": ٣ ملايين و٧٧ ألف استمارة في جميع المحافظات حتى الآن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"علشان تبنيها": ٣ ملايين و٧٧ ألف استمارة في جميع المحافظات حتى الآن

01:37 م الأحد 29 أكتوبر 2017

حملة علشان تبنيها

القاهرة- مصراوي:

أعلنت حملة "علشان تبنيها"، عن وصول عدد الموقعين على استمارة دعم الرئيس ، ومطالبته للترشح لفترة رئاسية ثانية، حتى مساء أمس السبت، إلى 3 ملايين و٧٧ ألف و٣٠٠ استمارة حتى الآن.

وأوضحت الحملة، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اليوم الأحد، بمقرها، استبعاد ١٨٩ ألف استمارة لعدم وضوح بياناتها.

يشار إلى أن حملة "علشان تبنيها"، تم تأسيسها أواخر سبتمبر الماضي، وشارك فيها العديد من مشاهير الرياضة، والفن، وأعضاء مجلس النواب، بهدف مطالبة الرئيس السيسي الترشح في انتخابات ٢٠١٨ لفترة رئاسية جديدة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بدء مؤتمر "علشان تبنيها" للإعلان عن أعداد توقيعات الداعمين للسيسي

    أخبار

  • غدًا.. نشاط مكثف للجان البرلمان

    أخبار

  • البرلمان يكرم طالبًا أزهريًا ابتكر عصا لمساعدة المكفوفين

    أخبار

  • وفد من "النواب" يلتقي الجالية المصرية بنيويورك اليوم

    أخبار

إعلان

b3c8347d8d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية للفرقة 19 مشاه ضمن الجيش الثالث

الأخبار - السيسي يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية للفرقة 19 مشاه ضمن الجيش الثالث

بعد مطالبة السيسي بتطوير الأهرامات.. الآثار تتحرك والكحلاوي يحذر

بعد مطالبة السيسي بتطوير الأهرامات.. الآثار تتحرك والكحلاوي يحذر

بحضور السيسي.. عرض فيلم تسجيلي يجسد الدور التاريخي للفرقة 19 مشاة

بحضور السيسي.. عرض فيلم تسجيلي يجسد الدور التاريخي للفرقة 19 مشاة

السيسي يشهد إجراءات تفتيش الفرقة 19 في السويس (بث مباشر)

السيسي يشهد إجراءات تفتيش الفرقة 19 في السويس (بث مباشر)