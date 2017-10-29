العناني والخشت يفتتحان مؤتمر الآثار والتراث بجامعة القاهرة- صور

بالصور- وزير الزراعة: التعاون بين مصر و"ايكاردا" يعود إلى سنوات طويلة

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور محمدعثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فاعليات المؤتمر الدولي الخامس بعنوان "الآثار والتراث في عالم متغير"، الذي تنظمه كلية الآثار بالجامعة بقاعة مؤتمرات الكلية، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار ونخبة من أساتذة الآثار من مصر وعدد من الدول العربية والطلاب.

واستهل المؤتمر، أعماله بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الشرطة ضحايا حادث الواحات الإرهابي.

ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، أوراق بحثية لخدمة صناع القرار والاستفادة منها في التطبيق في مجال حماية وصيانة الآثار.