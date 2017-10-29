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تكليف وكيل "تجارة القاهرة" بأعمال أمين عام الجامعة

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مصراوي Masrawy

تكليف وكيل "تجارة القاهرة" بأعمال أمين عام الجامعة

01:35 م الأحد 29 أكتوبر 2017

جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتكليف الدكتور مجدي عبد القادر، وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث، بالقيام بأعمال أمين عام الجامعة.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أصدر قرارًا برقم 1948 في 2017/9/6 بنقل يسري إبراهيم سرحان من وظيفة أمين عام جامعة القاهرة بالدرجة الممتازة إلى وظيفة أمين عام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمدة عام اعتبارًا من 2017/9/9.

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