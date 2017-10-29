بدء مؤتمر "علشان تبنيها" للإعلان عن أعداد توقيعات الداعمين للسيسي

القاهرة- مصراوي:

بدء قبل قليل مؤتمرًا صحفيًا لحملة "علشان تبنيها"، للإعلان عن حجم إنجازاتها في الفترة الماضية، وكذلك إعلان عدد التوقيعات التي جمعتها منذ إطلاقها.

ومن المقرر إفصاح الحملة، عن خطة عملها في الفترة المقبلة، وخطوات تحركها.

ويشارك في الحملة عددًا من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب على رأسهم النائب أشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب محمد شعبان، والنائب كريم سالم، المتحدث الرسمى باسم الحملة، وأحمد الخطيب، مؤسس الحملة والإعلاميين، والعديد من الصحف والقنوات الفضائية.

يذكر أن حملة "علشان تبنيها" تم تأسيسها أواخر سبتمبر الماضي، وشارك فيها العديد من مشاهير الرياضة، والفن، وأعضاء مجلس النواب، بهدف مطالبة الرئيس السيسي الترشح في انتخابات ٢٠١٨ لفترة رئاسية جديدة.