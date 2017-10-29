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غدًا.. نشاط مكثف للجان البرلمان

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مصراوي Masrawy

غدًا.. نشاط مكثف للجان البرلمان

01:25 م الأحد 29 أكتوبر 2017

غدًا.. نشاط مكثف للجان البرلمان

البرلمان

كتب- أحمد علي:

تواصل لجان مجلس النواب، غدًا الاثنين، عملها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المعروضة عليها من .

وتناقش لجنة القوى العاملة برئاسة جبالي المراغي، مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي المقدم من الحكومة.

كما تنافش لجنه التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور جمال شيحة، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لرئيس الحكومة ووزير التعليم بشأن خطة الوزارة لتطوير التعليم.

وتستكمل لجنه الإعلام والثقافة برئاسة أسامة هيكل بالبرلمان، مناقشة قانون بشأن تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة.

 

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مصراوي Masrawy

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