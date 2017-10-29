البرلمان يكرم طالبًا أزهريًا ابتكر عصا لمساعدة المكفوفين

كتب- محمود مصطفى:

كرمت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، محمد حساني الطالب بالفرقة الأولى بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، لابتكاره عصا تساعد المكفوفين على الحركة دون مساعدة.

وقال الطالب محمد حساني، إن العصا تعمل بالبطارية وتتميز بالبساطة في التكوين وسهولة الاستخدام والخفة في الوزن وانخفاض التكلفة.

وأضاف: "قمت بتسجيل الاختراع بأكاديمية البحث العلمي، إذ تصدر العصا اهتزازات عند الاقتراب من الخطر حال وجود حفرة أو ماء، أو عند دخول أحد الاشخاص إلى الغرفة".

وتابع: "تم تكريمي من موسسة حضرموت باليمن، ومركز الطيران والفضاء بالهيئة العامة لقصر ثقافة المنصورة، وكلية العلوم بالإسكندرية ومحافظ الدقهلية، وحصلت على المركز الأول من المجلس المصرى للابداع والابتكار، وكان التكريم الأكبر من مجلس النواب المصري.

وأشار حساني، إلى أنه يتمنى لقاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأن يتبنى اختراعه أحد المصانع الوطنية، وطرحه بالأسواق.​