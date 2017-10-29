بالصور- وزير الزراعة: التعاون بين مصر و"ايكاردا" يعود إلى سنوات طويلة

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أهمية الدور الذي يقوم به المركز الدولي للمناطق الجافة والاراضي القاحلة "ايكاردا "، في مصر، لافتا إلى أن التعاون بين وزارة الزراعة في مصر والايكاردا للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة شهد تاريخ كبير.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، نيابة عنه، في الجلسة الافتتاحية لمجلس أمناء الايكاردا، والاحتفالية التي تم تنظيمها بمناسبة افتتاح المقر الجديد للايكاردا في مصر.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المقر الجديد للايكاردا في مصر يؤكد على استمرار الجهود من اجل شراكة حقيقية مع مصر، بما يساهم في زيادة مستوى الامن الغذائي على المستوى الاقليمي، من خلال برامج حصاد المياه وتنوع النظم والبرامج الزراعية وتكاملها مع الانتاج الحيواني، ودعم المرأة الريفية.

وأشار البنا، إلى أن الايكاردا هي إحدى المنظمات الدولية التي تهدف إلى خفض الفقر، ودعم الآمن الغذائي والمائي، فضلا عن تشجيع الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، وزيادة الانتاجية لوحدتي الأرض والمياه، كذلك زيادة الاكتفاء الذاتي للحاصلات الزراعية الاستراتيجية.

وأوضح وزير الزراعة، أن هذه الأهداف تساعد في تنفيذ توصيات الاستراتيجية الزراعية الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن التعاون مع الايكاردا يركز على عدة برامج مثل ادارة المياه، وبرنامج القمح والبقول وتطوير إنتاجية المحاصيل.

من جانبه، قال الدكتور محمود مدني، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن قرار ايكاردا بالتوسع في نشاطاتها بجمهورية مصر العربية، يؤكد حرصها على التكامل مع رؤية مركز البحوث الزراعية لتحسين وتطبيق تقانات حديثة وجديدة لإيجاد حلول مستدامة لزيادة دخل المزارع المصري وخاصة مع التحديات الحديثة المتمثلة في التغيرات المناخية الجديدة في المنطقة، لافتا الى ان مركز البحوث ينظر قدماً الى زيادة قوة الشراكة مع ايكاردا خلال السنوات المقبلة.

وأشار علي أبو سبع المدير العام لمنظمة الايكاردا، إلى أن التعاون الناجح بين ايكاردا ومصر الذي بدأ في عام 1979 أسهم في تقوية القطاع الزراعي المصري وزيادة مردود المزارع من الأصناف الجديدة المحسنة وراثيا كما ان استخدام اخر التطبيقات العلمية الحديثة أسهم بإيجاد الحلول المناسبة لبعض المشاكل الزراعية وخاصة تلك المترافقة مع تحديات ارتفاع الحرارة على كوكب الأرض ونقص المصادر المائية في المنطقة.

وقالت مارجريت ثالويتس رئيسة مجلس الأمناء في الايكاردا، إن انتقال المنظمة الى مصر هو خيار استراتيجي يتكامل مع البرامج البحثية في المنطقة والمتخصصة في المجالات المختلفة، لافتة إلى ان مصر تمتلك افاق فريدة في إدارة المصادر المائية في المناطق الجافة وان ايكاردا تريد إضافة خبرتها من خلال التعاون المباشر مع الكوادر الوطنية المصرية لما فيه من فائدة كبيرة للمزارعين.