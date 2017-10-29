وفد من "النواب" يلتقي الجالية المصرية بنيويورك اليوم

القاهرة- مصراوى:

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن وفد برلماني يزور الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم.

وأوضح رضون، في تصريحات صحفية، أن الوفد سيلتقي مساء اليوم مع الجالية المصرية في نيويورك بحضور السفير هشام النقيب، قنصل عام مصر.

وأكد رضوان، أن لقاء الوفد البرلماني، يأتى في إطار التواصل المستمر مع المصريين بالخارج، وبناء الجسور والتعرف على مقترحاتهم وآرائهم وأفكارهم.

فى سياق متصل، عرض الوفد البرلماني، رؤى وأهداف مصر في مجال التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإلقاء الضوء على دور مصر الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب وتهدئة مناطق التوتر الإقليمية، وعقد المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، و التواصل مع الجانب الإسرائيلي مرة أخرى للدفع بعملية السلام.