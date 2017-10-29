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مفاجأة في واقعة العثور على طالبة مقتولة داخل منزلها بالفيوم

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مصراوي Masrawy

مفاجأة في واقعة العثور على طالبة مقتولة داخل منزلها بالفيوم

01:31 م الأحد 29 أكتوبر 2017

مفاجأة في واقعة العثور على طالبة مقتولة داخل منزلها بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

قال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية بالفيوم، حصلت على معلومات أولية في واقعة العثور على طالبة ثانوي، مقتولة بعدة طعنات نافذة داخل منزلها، اليوم الأحد.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، أن التحريات الأولية تشير إلى أن أحد أقارب الطالبة، وراء مقتلها بالاشتراك مع صديقه بغرض السرقة.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد زيدان مأمور مركز الشواشنة بالعثور على "فاطمة. م. م" 17 عامًا، بالصف الثاني الثانوي، مقيمة بقرية الرواشدية، مقتولة بعدة طعنات داخل منزلها أثناء ذهاب أفراد أسرتها للعلاج في القاهرة.

وأشارت التحريات الأولية التي يشرف عليها اللواء حسام فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، إلى أن الفتاة كانت خارج منزلها، في درس خصوصي، في الوقت الذي كانت أسرتها فيه بالقاهرة، لإجراء فحوصات طبية، وبعد عودتها وأثناء فتح باب منزلها، هجم عليها شابين، كانا يحاولان سرقة منزلها، وعندما كشفت أمرهما، وجهها لها طعنات قاتلة بسكين، في منطقة الرقبة والرأس، وفرا هاربين.

وبحسب المصدر، فإن أجهزة البحث الجنائي تقوم حاليًا، بتعقب المتهمين، عقب تحديد هويتهم وأماكن تواجدهم، وأخطرت نيابة أبشواي التي تتولى التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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