ضبط نقاش مزق جسد عامل أمام شقيقه في الشارع بكرداسة

كتب - محمد شعبان:

قُتل عامل وأصيب 5 أشخاص آخرين، اليوم الأحد؛ إثر مشاجرة بجوار مركز شباب أبو رواس بمركز كرداسة.

تلقى العقيد حسام أنور، مفتش مباحث شمال أكتوبر، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصابين.

وكشفت تحريات العميد خالد كامل، مأمور قسم كرداسة، أن مشادة كلامية وقعت بين مبيض محارة يدعى هاني عزوز 40 سنة، ونقاش يدعى ناصر فكري 32 سنة؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها شقيق الأول وأبناء الثاني.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل الأول متأثرًا بإصابته بجروح طعنية بالبطن والصدر، وإصابة شقيقه "ممدوح"، وتم نقله إلى مستشفى الهرم، و4 آخرين بكدمات وسحجات بالجسم.

وتمكن المقدم إسلام سمير، رئيس مباحث كرداسة، من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة النقاش "هاني فكري"، سلاح أبيض "سكين" تعدى به على الضحية.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.