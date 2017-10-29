إصابة 4 سيدات في مشاجرة بسبب "لعب عيال" بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

أصيب عامل و4 سيدات في مشاجرة بمنطقة ترسا بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

وكشفت تحريات العقيد عمرو عبد العزيز، مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن مشادة كلامية وقعت بين "سعيد كمال"، 45 سنة، عامل، وآخر يدعى "زينهم عبد الهادي"، 75 سنة، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وأشارت تحريات العميد ياسر يوسف، مأمور قسم أبو النمرس، إلى أن المشادة تطورت إلى مشاجرة، تدخل على إثرها 8 أفراد من الطرفين، مما أسفر عن إصابة الأول بجرح طعني بالجانب الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي، و4 سيدات بجروح وكدمات بالجسم.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.