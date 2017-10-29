أمن الجيزة يكشف ملابسات تعذيب "حلاق" حتى الموت: "هتك عرض طفلة"

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، عن ملابسات مقتل حلاق عقب تعرضه لوصلة تعذيب بالكهرباء على يد 3 أشخاص بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، بوصول كريم إسماعيل 33 سنة، حلاق، جثة هامدة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام.

وانتقل المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى محل إقامته، واتهمت والدته صديق نجلها "محسن م."، 26 سنة، عامل، بالتسبب في وفاته.

وتمكن الرائد طارق مدحت، معاون مباحث بولاق الدكرور، من ضبط المتهم، وقرر أنه اصطحب المجني عليه إلى شقته بشارع الزعفران بمنطقة بولاق الدكرور، وتعدى عليه واثنين آخرين بالضرب، وقاموا بصعقه بالكهرباء حتى فارق الحياة؛ بسبب قيامه بهتك عرض ابنة شقيقه "نانسي"، 4 سنوات.

وتوجهت قوة بقيادة النقيب أيمن سكوري، معاون المباحث، إلى محل إقامة المتهمين الهاربين، وأمكن ضبطهما، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.