أول ظهور لرئيس أركان القوات المسلحة الجديد (فيديو)

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ظهر، اليوم الأحد، الفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة الجديد، لأول مرة بعد إعلان قرار تعيينه، أمس السبت، بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات إجراءات تفتيش ورفع كفاءة الجيش الثالث الميداني.

وأصدر السيسي قراره بتعيين الفريق محمد فريد حجازي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، بدلا من الفريق محمود حجازي الذي تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات.

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وكان من المقرر أن يسافر رئيس الأركان مع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، إلى الرياض، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية ورؤساء أركان الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية باليمن، للتباحث بشأن مستجدات الأزمة اليمنية، والتنسيق بين الدول الأعضاء بالتحالف.