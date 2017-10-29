إصابة أمين شرطة أثناء إخماد حريق مصنع بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

أصيب أمين شرطة من قوات الحماية المدنية بالفيوم، اليوم الأحد، أثناء إخماد حريق نشب بمصنع لتصنيع الخوص الحديدية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

وقال اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إنه أثناء عملية الإطفاء انزلقت قدم "شعبان عويس"، 43 عاما، أمين شرطة بقوات الحماية المدنية، مما تسبب في إصابته بكسور، تم نقل المصاب لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة طامية التي تتولى التحقيق.

كان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز طامية بالحادث، وتمكنت 4 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية بالفيوم، من إخماد الحريق قبل أن يمتد للمصانع المجاورة.

تبين أن ماس كهربائي وراء اشتعال النيران بالمصنع المقام على مساحة 500 متر، وأتت النيران على بعض الأجهزة ومواتير تشغيل المعدات.