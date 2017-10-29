السيطرة على حريق بمصنع في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم، اليوم الأحد، من إخماد حريق نشب بمصنع لتصنيع الخوص الحديدية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز طامية بالحادث.

تمكنت 4 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية بالفيوم، من إخماد الحريق قبل أن يمتد للمصانع المجاورة.

تبين أن ماس كهربائي وراء اشتعال النيران بمصنع إنتاج خوص الحديد المقام على مساحة 500 متر، وأتت النيران على بعض الأجهزة ومواتير تشغيل المعدات.