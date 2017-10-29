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قبل النطق بالحكم.. إيداع 17 متهما بممارسة الشذوذ قفص الاتهام

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مصراوي Masrawy

قبل النطق بالحكم.. إيداع 17 متهما بممارسة الشذوذ قفص الاتهام

01:15 م الأحد 29 أكتوبر 2017

قبل النطق بالحكم.. إيداع 17 متهما بممارسة الشذوذ قفص الاتهام

كتب - محمود السعيد:
أودع حرس محكمة جنح الأزبكية المنعقدة بمجمع محاكم الجلاء، اليوم الأحد، 17 متهمًا بممارسة الشذوذ قفص الاتهام قبل نظر جلسة الحكم عليهم.

ومنع أمن المحكمة الصحفيين والمصورين من الدخول لتغطية أحداث الجلسة.
وكانت النيابة واجهت المتهمين بتفريغ هواتفهم المحمولة التي احتوت على محادثات وصور إباحية تبادلوها بينهم، فيما أنكروا الاتهامات، نافين ممارستهم الشذوذ الجنسي.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين مارسوا الشذوذ الجنسي مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل 200 جنيه في الساعة الواحدة.

وكانت معلومات وردت إلى مباحث حماية الآداب مفادها أن طالبًا يدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الأعمال المنافية للآداب في نطاق دائرة قسم شرطة الأزبكية، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، داهمت قوة الشقة وألقت القبض على المتهمين متلبسين بممارسة الشذوذ الجنسي، وضبطت عددًا من الهواتف وبعض الملابس النسائية بحوزتهم.

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