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يوهمهم بشراء حلوى.. ضبط "لص مجوهرات" الأطفال في عابدين

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مصراوي Masrawy

يوهمهم بشراء حلوى.. ضبط "لص مجوهرات" الأطفال في عابدين

01:11 م الأحد 29 أكتوبر 2017

المتهم

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، عاطل لقيامه بسرقة مصوغات الأطفال أثناء لهوهم بالشارع بعد إيهامه بشراء حلوى لهم.

تلقى اللواء خالد عبدالعال مدير، أمن القاهرة، إخطارا من مباحث قسم شرطة عابدين تفيد القبض على "إسلام ع" 25 سنة، عاطل، ومقيم عزبة الدواجن بحلوان، بحوزته 2 حلق ذهب وسلاح أبيض "مطواة" واعترافه بسرقتهما من طفلتين اثناء لهوهما في الطريق العام، عقب إيهامهما بشراء حلوى لهم، وسرق ما بحوزتهم من مشغولات ذهبية.

وأمام المقدم حسام العشماوي رئيس مباحث عابدين، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأرشد عن قرطين ذهبيين أخفاهما بمنزله.

استدعى رجال الشرطة ذوي الطفلتين، وتعرفا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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