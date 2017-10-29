أخبار عاجلة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة -
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي -
ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إحالة مدير ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة للتلاعب في إستمارة الجرد والأسعار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة مدير ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة للتلاعب في إستمارة الجرد والأسعار

01:00 م الأحد 29 أكتوبر 2017

إحالة مدير ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة للتلاعب في إستمارة الجرد والأسعار

النيابة الإدارية

كتب- عمرو علي:

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من مدير تعريفة بجمارك بورسعيد، مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ إدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد عن وجود مخالفات شابت البيان الجمركي رقم 1772 ث ج ، بناءً على تقرير اللجنة الجمركية الفنية والمشكٌلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد والتي كشفت عن وجود إهدار للمال العام ووجود مستحقات مالية تم حرمان خزانة الدولة منها والتي تقدر قيمتها بنحو ( مليون وخمسمائة ألف جنيه).

وكشفت التحقيقات التي باشرتها هبه درويش رئيس النيابة بنيابة بورسعيد الإدارية، القسم الثالث- بالقضية رقم 829 لسنة 2017 بإشراف المستشار وليد الدهري، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، عن وجود تلاعب بالإستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والتشطيب بالنسبة للأسعار المقدرة وعدم وضع القيم الخاصة بالأصناف قرين كل صنف وتفقيطها منعاً من إجراء أي تعديل أو تغيير بالنسبة للقيم المقدرة بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة وكذا وضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة لا تتناسب مع الأسعار المعمول بها بالمنطقة الحرة وذلك حتى يتم الإفراج عن الأصناف برسم المدينة الحرة وبالتالي تكون غير خاضعة للرسوم والضرائب مما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقا.

كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب اليهم (كل في اختصاصه) من التلاعب في إستمارة الجرد للبيان الجمركي رقم 1772 وذلك لعدم تفقيط المبالغ المالية ووجود تعديل بالأسعار المقدرة ووضع متدنية عن الأسعار الحقيقية المعمول بها والمستقر عليها بمجمع المنطقة الحرة والمجمعات التنفيذية مما ترتب عليه وجود فروق مالية وحرمان خزانة الدولة من مستحقات تقدر قيمتها بنحو ( مليون وخمسمائة ألف جنيه).

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إلغاء قرار إنشاء المركز الدولي لتسوية المنازعات بالنيابة الإدارية

    أخبار

  • إحالة مدير عام الرسوم المتحركة وكبيرة المصممين بالتليفزيون للمحكمة

    أخبار

  • إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب

    أخبار

  • إحالة مدير إسكان الفيوم ومساعده بتهمة إهدار 250 ألف جنيه للمحاكمة

    أخبار

إعلان

b888cf924e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير الكهرباء بسبب أزمة أسعار فواتير الكهرباء

طلب إحاطة لوزير الكهرباء بسبب أزمة أسعار فواتير الكهرباء

إحالة مدير ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة للتلاعب في إستمارة الجرد والأسعار

إحالة مدير ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة للتلاعب في إستمارة الجرد والأسعار

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 29- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 29- 10-2017

البنك الدولي: 4% زيادة متوقعة في أسعار الطاقة خلال 2018

البنك الدولي: 4% زيادة متوقعة في أسعار الطاقة خلال 2018