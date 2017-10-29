إحالة مدير ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة للتلاعب في إستمارة الجرد والأسعار

كتب- عمرو علي:

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من مدير تعريفة بجمارك بورسعيد، مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ إدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد عن وجود مخالفات شابت البيان الجمركي رقم 1772 ث ج ، بناءً على تقرير اللجنة الجمركية الفنية والمشكٌلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد والتي كشفت عن وجود إهدار للمال العام ووجود مستحقات مالية تم حرمان خزانة الدولة منها والتي تقدر قيمتها بنحو ( مليون وخمسمائة ألف جنيه).

وكشفت التحقيقات التي باشرتها هبه درويش رئيس النيابة بنيابة بورسعيد الإدارية، القسم الثالث- بالقضية رقم 829 لسنة 2017 بإشراف المستشار وليد الدهري، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، عن وجود تلاعب بالإستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والتشطيب بالنسبة للأسعار المقدرة وعدم وضع القيم الخاصة بالأصناف قرين كل صنف وتفقيطها منعاً من إجراء أي تعديل أو تغيير بالنسبة للقيم المقدرة بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة وكذا وضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة لا تتناسب مع الأسعار المعمول بها بالمنطقة الحرة وذلك حتى يتم الإفراج عن الأصناف برسم المدينة الحرة وبالتالي تكون غير خاضعة للرسوم والضرائب مما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقا.

كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب اليهم (كل في اختصاصه) من التلاعب في إستمارة الجرد للبيان الجمركي رقم 1772 وذلك لعدم تفقيط المبالغ المالية ووجود تعديل بالأسعار المقدرة ووضع أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية المعمول بها والمستقر عليها بمجمع المنطقة الحرة والمجمعات التنفيذية مما ترتب عليه وجود فروق مالية وحرمان خزانة الدولة من مستحقات تقدر قيمتها بنحو ( مليون وخمسمائة ألف جنيه).