سقوط الأسطورة زعيم "دولاب" عين شمس لتجارة "الحشيش"

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى ضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة، القبض على "ديلر" يتزعم "دولاب" لتجارة وترويج المواد المخدرة، وبيعها على عملائه بمنطقة عين شمس، وأحاله اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقى العميد مصطفى غالب، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، معلومات تفيد أن "مصطفى.ع"، الشهير بالأسطورة، 35 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة عين شمس، سبق اتهامه في قضية تجارة "مخدرات"، يزاول نشاطا غير مشروعًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من منزله مكانا لتجارته غير المشروعة.

أمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بسرعة القبض على المتهم، ووضع ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالاشتراك مع مباحث قطاع شرق القاهرة بقيادة العميد محمود هندي رئيس مباحث القطاع، خطة لتتبع المتهم والقبض عليه متلبسًا.

أُلقى القبض على المتهم أثناء استقلاله سيارته الخاصة هيونداي، وعُثر بحوزته على 2 كيلو "حشيش"، و"بندقية خرطوش"، وطبنجة صوت، و36 طلقة خرطوش ومبلغ 11000 جنيه.

وأمام رجال المباحث أقر المتهم، بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن النفس، والسيارة لتسهيل تحركاته، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

حرُر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.