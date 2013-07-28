الحلقة (19) من "نيران صديقة": "طارق" يصاب بطلق ناري في الصدر

كتب : سارة محمد الأحد 28-07-2013 17:17

شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "نيران صديقة"، تسليط مدحت وأميرة السلاح على أصدقائهم خوفا من أن يكون مصيرهم مثل نور ونهال، ويحاول طارق إقناعهم بأنه "لازم نفكر كويس لأن يوجد شخص ما يلعب بهم"، وتتوفي والدة رأفت.

وتعود الأحداث مرة أخرى إلى العام 1996، ويظهر طارق وهو يهدد زملائه بحزام ناسف وسلاح، وتحمل أميرة مدحت السبب بما يحدث معهم من طارق ويصل "لسليم عثمان" الخبر بأنه يحتجز الأصدقاء داخل فيلا رأفت ويهدد بتفجيرهم وتطلب منه إنقاذها، ويطلب طارق من أصدقائه أن ينقذوه لأنه سيكون إرهابي.

وفي مشهد آخر يظهر الأصدقاء وهم يعايرون بعضهم بأخطائهم والمصائب التي ارتكبوها، وتحاصر قوات الأمن المركزي فيلا رأفت، ويساوم طارق "سليم عثمان" بأن يعترف للناس بأنه يوجد اتفاق بينهم بالتجسس على الجماعات الإرهابية حتى يفرج عن المحتجزين، وتكتشف نور أنها حامل وتطلب من "سمرة" أن تجهدها لأن أمامها مستقبل وتريد أن تكمل أدوارها في الأفلام التي تعمل بها.

ووافق "سليم عثمان" على الاعتراف بالاتفاق الذي كان بينه وبين طارق حتى يفرج عن المحتجزين وأرسل إليه جوابًا بخط يده، وعند خروج طارق من الفيلا يصاب بطلق ناري في الصدر.

مسلسل "نيران صديقة"، بطولة منة شلبي، وعمرو يوسف، ورانيا يوسف، وكندة علوش، وظافر العابدين، وصبري فواز، وسلوى خطاب، ومحمد شاهين، وباسل الخياط، ومحمد ممدوح، ومن إخراج خالد مرعي، وتأليف محمد أمين راضي.