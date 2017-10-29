"شهادات ميلاد مزورة" حيلة جديدة للحصول على مسكن بحي الأسمرات

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

لجأ عدد من المواطنين لحيلة تزوير شهادات ميلاد للتمكن من الحصول على وحدات سكنية بحي الأسمرات، وبضبطهم اعترفوا بتحصلهم على الشهادات من عاطل مقابل مبلغ 1000 جنيه لكل شهادة.

البداية أثناء تواجد قوة أمنية من مباحث المرافق بلجنة حصر تسكين حي الأسمرات بدار السلام وأثناء فحص الملفات الخاصة بالمواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية تبين تواجد 15 ملف بداخلهم شهادات ميلاد "تعطى لأول مرة" صادرة من مكتب صحة أول دار السلام مدون محل الإقامة بشوارع الحصر ومغايرة للعنوان الأصلي المدون بتحقيق الشخصية، كما تبين تطابق الرقم المسلسل المطبوع خلف الشهاادات "سيريل" وأنها (مزورة).

بمناقشة مُقدمي الملفات كل من "محمود.ع" 45 سنة، عامل، و"هدى.س"، 32 سنة، و" ياسمين.ج" 37 سنة، أقروا بتحصلهم على الشهادات من "محمد.ح"، مقابل مبلغ مالي 1000 جنيه للشهادة الواحدة نظير تغير محل الإقامة حتي يتسنى لهم تقديم الطلب والحصول على وحدة سكنية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته المضبوطات التالية "2 هاتف محمول يحوي أحدهما برنامج تسجيل مكالمات يقوم المتهم خلاله بالتحدث بعملائه لاصطناع شهادات ميلاد لهم مقابل مبالغ مالية، صور ضوئية لشهادات ميلاد "جاري الاستعلام عن صحتها"، و 3 بطاقات رقم قومي باسم المتهم تحوي مهن مختلفة، كارنيه الهيئة الدولية للتحكيم باسم وصورة المتهم، كارنيه نادي مستشاري التحكيم الدولي باسم المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بتحصله على شهادات الميلاد خالية من البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية من "زينب.ع"، طبيبة مكتب صحة أول دار السلام ومن خلال وسطاء .

جاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.