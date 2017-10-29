اعتقال أربعة إرهابيين في مدينة بيشاور الباكستانية

بيشاور- (د ب أ):

اعتقلت إدارة مكافحة الارهاب الباكستانية اليوم الاحد أربعة إرهابيين، كانوا يحاولون زرع قنابل على جسر "شاه علام" بمدينة بيشاور، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم.

وكان المشتبه بهم قد قاموا بوضع القنابل في علبتي زيت، طبقا للادارة.

وعثرت الشرطة على مسدسات وخراطيش بحوزة المشتبه بهم.

ووصل فريق من خبراء المفرقعات إلى المنطقة وأحبطوا مفعول القنابل، حسب الادارة.

وأضافت الادارة أن المشتبه بهم ينتمون إلى منظمة محظورة، طبقا لـ "جيو.نيوز".