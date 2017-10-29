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اعتقال أربعة إرهابيين في مدينة بيشاور الباكستانية

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مصراوي Masrawy

اعتقال أربعة إرهابيين في مدينة بيشاور الباكستانية

12:47 م الأحد 29 أكتوبر 2017

اعتقال أربعة إرهابيين في مدينة بيشاور الباكستانية

اعتقال أربعة إرهابيين في مدينة بيشاور الباكستانية

بيشاور- (د ب أ):
اعتقلت إدارة مكافحة الارهاب الباكستانية اليوم الاحد أربعة إرهابيين، كانوا يحاولون زرع قنابل على جسر "شاه علام" بمدينة بيشاور، طبقا لما ذكرته "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم.
وكان المشتبه بهم قد قاموا بوضع القنابل في علبتي زيت، طبقا للادارة.
وعثرت الشرطة على مسدسات وخراطيش بحوزة المشتبه بهم.
ووصل فريق من خبراء المفرقعات إلى المنطقة وأحبطوا مفعول القنابل، حسب الادارة.
وأضافت الادارة أن المشتبه بهم ينتمون إلى منظمة محظورة، طبقا لـ "جيو.نيوز".

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