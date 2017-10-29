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المعارضة السورية: داعش يسيطر على قرى في ريف حماة

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مصراوي Masrawy

المعارضة السورية: داعش يسيطر على قرى في ريف حماة

12:45 م الأحد 29 أكتوبر 2017

المعارضة السورية: داعش يسيطر على قرى في ريف حماة

حلب- ( د ب أ):
سيطر تنظيم داعش على عدة قرى في ريف حماة الشرقي وسط سورية بعد معارك عنيفة مع هيئة تحرير الشام المعارضة.

وقال مصدر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) " اندلعت فجر اليوم الاحد اشتباكات عنيفة جداً بين عناصر داعش ومسلحي هيئة تحرير الشام على محور قرى عنيق، وطوطح باجرة، وحجيلة في ريف حماة الشمالي استطاع عناصر داعش السيطرة عليها بعد استخدامه الاسلحة الثقيلة في قصف مواقع مسلحي الهيئة الذين تمكنوا من استعادة قرية المشيرفة بعد وطرد مسلحي داعش منها ".

وأضاف المصدر " بعد سيطرة قوات النظام السوري يوم امس على قريتي رسم صاوي ورسم صوان بريف حماة الشرقي ، وانسحاب عناصر داعش منها، شن مسلحو التنظيم هجوماً على المناطق والقرى التي تحت سيطرة قوات المعارضة ".

واستعادت هيئة تحرير الشام منتصف الشهر الجاري 15 قرية في ريف حماة الشمالي الشرقي بعد معارك مع عناصر داعش، الذين خرجوا من بلدة عقيربات منتصف الشهر الماضي.

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