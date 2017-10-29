الشرطة التركية تلقي القبض على 50 شخصا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش

اسطنبول- (د ب أ):

ألقت الشرطة التركية على أكثر من 50 شخصا يُشْتَبَه في انتمائهم لتنظيم داعش.

وذكرت وكالة أنباء (اناضول) التركية الرسمية أن بعض المشتبه بهم جهزوا هجمات لشنها في احتفالات عيد الجمهورية الذي يوافق اليوم الأحد.

وأوضحت اناضول أن 49 مشتبها بهم تم القبض عليهم في العاصمة أنقرة فيما تم توقيف أربعة آخرين في اسطنبول.

وتابعت اناضول أن السلطات عثرت على قنبلة بدائية الصنع في السيارة التي كان بها المشتبه بهم الأربعة في اسطنبول، كما عثرت قوات مكافحة الإرهاب في حملات مداهمة على منزلين للمشتبه بهم على مواد تصلح لتصنيع القنابل.

وذكرت الوكالة الرسمية أنه صدر أمر بالقبض على 55 شخصا يُشْتَبَه أنهم أنصار لداعش بينهم أجانب.

يذكر أن تركيا تحتفل في التاسع والعشرين من أكتوبر (الموافق اليوم) بعيد إعلان الجمهورية من قبل مصطفى كمال اتاتورك، إذ تقام الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد في هذا اليوم.

وتحمل القيادة التركية، تنظيم داعش المسؤولية عن العديد من الهجمات التي وقعت في البلاد، وكان آخرها هجوم في ليلة رأس السنة في نادي رينا باسطنبول والذي أسفر عن مقتل 39 شخصا.