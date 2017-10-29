أخبار عاجلة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة -
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي -
ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الشرطة التركية تلقي القبض على 50 شخصا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشرطة التركية تلقي القبض على 50 شخصا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش

12:38 م الأحد 29 أكتوبر 2017

الشرطة التركية تلقي القبض على 50 شخصا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش

الشرطة التركية تلقي القبض

اسطنبول- (د ب أ):

ألقت الشرطة التركية على أكثر من 50 شخصا يُشْتَبَه في انتمائهم لتنظيم داعش.

وذكرت وكالة أنباء (اناضول) التركية الرسمية أن بعض المشتبه بهم جهزوا هجمات لشنها في احتفالات عيد الجمهورية الذي يوافق اليوم الأحد.

وأوضحت اناضول أن 49 مشتبها بهم تم القبض عليهم في العاصمة أنقرة فيما تم توقيف أربعة آخرين في اسطنبول.

وتابعت اناضول أن السلطات عثرت على قنبلة بدائية الصنع في السيارة التي كان بها المشتبه بهم الأربعة في اسطنبول، كما عثرت قوات مكافحة الإرهاب في حملات مداهمة على منزلين للمشتبه بهم على مواد تصلح لتصنيع القنابل.

وذكرت الوكالة الرسمية أنه صدر أمر بالقبض على 55 شخصا يُشْتَبَه أنهم أنصار لداعش بينهم أجانب.

يذكر أن تركيا تحتفل في التاسع والعشرين من أكتوبر (الموافق اليوم) بعيد إعلان الجمهورية من قبل مصطفى كمال اتاتورك، إذ تقام الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد في هذا اليوم.

وتحمل القيادة التركية، تنظيم داعش المسؤولية عن العديد من الهجمات التي وقعت في البلاد، وكان آخرها هجوم في ليلة رأس السنة في نادي رينا باسطنبول والذي أسفر عن مقتل 39 شخصا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المعارضة السورية: داعش يسيطر على قرى في ريف حماة

    أخبار

  • القوات العراقية تقتل 75من عناصر داعش غربي الأنبار

    أخبار

  • الشرطة التركية تعتقل 49 أجنبيا مشتبها بانتمائهم لداعش

    أخبار

  • كندا تعلق مساعدتها العسكرية إلى العراق بسبب التوتر بين بغداد والأكراد

    أخبار

إعلان

137b8f93de.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات

وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها

وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها