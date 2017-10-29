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التعليم العالي: تطوير نظام إلكتروني لتلقي شكاوى الطلاب الوافدين

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مصراوي Masrawy

التعليم العالي: تطوير نظام إلكتروني لتلقي شكاوى الطلاب الوافدين

12:53 م الأحد 29 أكتوبر 2017

التعليم العالي: تطوير نظام إلكتروني لتلقي شكاوى الطلاب الوافدين

وزارة التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، إنه تم تطوير نظام إدارة الشكاوى والاستفسارات بالمجلس الأعلى للجامعات لخدمة الطلاب الوافدين.

وأضافت الوزارة- في بيان لها، الأحد: "تأتي تلك الخطوة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب الوافدين، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، ومساعدتهم على تلقي خدمة إلكترونية متكاملة".

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم الرد على هذه الاستفسارات والشكاوى في أقرب وقت ممكن، من خلال الرابط التالي: (http://inquiry.scu.eg) أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة المجلس الأعلى للجامعات (www.scu.eun.eg).

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 أغسطس الماضي إنشاء مكتب للتواصل مع الطلاب الوافدين بمقر المجلس، على أن يكون تبعيته المباشرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات؛ بهدف التواصل مع المكاتب الثقافية بالخارج.

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