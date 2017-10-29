بالصور- الإسكان: إنشاء "اتحاد المطورين العقاريين" لزيادة المبيعات للأجانب

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمود بكار:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر أصبحت تمتلك مشروعات عملاقة مثل العاصمة الإدارية، والعالمين الجديدة، لجذب أكبر قدر من المشتثمرين الأجانب لمصر، لافتًا إلى أن الوزارة تقدم كل أشكال الدعم لاستمرار قوة هذا القطاع الذي يعد قاطرة التنمية.

وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري الثاني، أن قانون تنظيم السوق العقارية ينص على وجود اتحاد للمطورين العقاريين، الأمر الذي سيساهم في وجود كيان قانوني لمساعدة المطورين العقاريين في زيادة مبيعات العقارات في مصر لكل الجنسيات الأجنبية "تصدير العقار".

وأشار مدبولي، إلى أن فكرة "تصدير العقار" تعتمد على تستهدف كافة الجنسيات، وليس المصريين العاملين بالخارج فقط، لافتًا إلى أن الوزارة مستعدة للتعاون مع جميع الوزارات لتسهيل "تصدير العقار".