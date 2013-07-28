الحلقة (19) من "الزوجة الثانية": "فاطمة" تتزوج من العمدة في منزل "حفيظة"

كتب : سلوى الزغبي الأحد 28-07-2013 17:19

شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الزوجة الثانية"، عقد قران فاطمة "آيتن عامر" والعمدة عتمان "عمرو عبدالجليل"، وتحاول حفيظة "علا غانم" أن تجعله يغادر غرفة فاطمة ويأتي إليها، فيما ترفض فاطمة وتكيد حفيطة بحب العمدة لها، ويأتي الصباح ولا تجعل فاطمة العمدة يقترب منها.

ومن ناحية أخرى، أخذت راوية "نجلاء بدر" أبو العلا "عمرو واكد" إلى القاهرة، وتجعله يرتدي "البدلة" بدلا من الجلباب، وتعرفه على كبار المدينة، كما منع العمدة الشيخ محمود "ياسين الضوي" من دخول الجامع أو أن يؤم الناس لأنه رفض زواجه من فاطمة غصبًا، وتعرض زوجة الشيخ عليه أن يباشر قطعة الأرض التي ورثتها عن أبيها بدلًا من مكوثه في المنزل بعد منعه من دخول المسجد.