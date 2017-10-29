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بحضور السيسي.. عرض فيلم تسجيلي يجسد الدور التاريخي للفرقة 19 مشاة

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مصراوي Masrawy

بحضور .. عرض فيلم تسجيلي يجسد الدور التاريخي للفرقة 19 مشاة

12:42 م الأحد 29 أكتوبر 2017

بحضور السيسي.. عرض فيلم تسجيلي يجسد الدور التاريخي للفرقة 19 مشاة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمود مصطفى ومادي غيث:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، عرض فيلم تسجيلي عن الفرقة 19 مشاة ضمن منظومة الجيش الثالث الميداني، والتي تملك سجلا وطنيا مشرفا يتفاخر به أبناؤها والتي حققت مهامها القتالية بكل كفاءة واقتدار خلال حرب أكتوبر المجيدة ونالت قسطا وافرا من التحديث والتطوير في الأسلحة والمعدات.

وحققت الفرقة "19 مشاة"، النجاح في معركة الاستيلاء على الموقع الحصين في لسان بورتوفيق، ومعركة نقطة موسي الحصينة ، ومعركة النقطة القوية رقم 149، ومعركة جبل المر، ومعركة الدفاع عن مدينة السويس.

كما قامت الفرقة بحماية مقدرات الشعب المصري خلال أحداث ثورة 25 يناير، وتشارك بعناصرها ضمن تشكيلات الجيش الثالث الميداني في تطهير سيناء من العناصر الإرهابية ، حيث كان وراء مسيرة الفرقة الوطنية سلسلة طويلة من خيرة القادة الذين عملوا على الارتقاء المستمر بالفرقة وتطوير منظومتها القتالية والفنية والإدارية على مدى عقود طويلة.

وعقب عرض الفيلم التسجيلي الذي جسد الدور التاريخي للفرقة "19 مشاة" التابعة للجيش الثالث الميداني، استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لشرح مفصل للتوجيه الطيبوجرافي لأوضاع القوات المصطفة ضمن إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية، وهي الفوج 38 دفاع جوي وعناصر الدفاع الجوي "الدعم"، اللواء 70 مدفعية ميدان، اللواء الخامس مشاة الميكانيكي، اللواء 69 مدفعية متوسطة، اللواء السابع مشاة الميكانيكي، قيادة الفرقة 19 مشاة".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصطفاف الفرقة "19 مشاة"، ضمن قوات الجيش الثالث الميداني، في عربة مكشوفة، وذلك برفقة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقى صبحي.

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