الكبسولة العجيبة والمكتب المتحرك.. 10 سيارات غريبة في معرض طوكيو الدولي

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تتسابق العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات في تقديم الأفضل والأحدث في تلك الصناعة العريقة، والتي تلقى رواجًا كبيرًا بين العديد من الأسواق العالمية، وتستغل الشركات المعارض الدولية الكبرى للكشف عن أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومفاهيم اختبارية جديدة للسيارات.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "أوتو إكسبريس" البريطاني مجموعة من السيارات الغريبة التي ظهرت بالفعل خلال معرض طوكيو الدولي للسيارات في اليابان..

السيارة المطاطية

بغرض تقليل معدلات الحوادث ابتكرت شركة "تويودا جوسي" سيارة صنعت بالكامل من المطاط، وذلك في إطار الجهود التقنية الخاصة بجعل السيارات في المستقبل أكثر أمانًا، وتحتوي السيارة المغطاة بشكل شبه كامل من المطاط على مصابيح "LED" أمامية تجعل السيارة قادرة على منح الآخرين تعبيرات من الوجهة الأمامية.

مكتب متحرك

قدمت شركة "تاكاياما" اليابانية نموذجا اختباريا لسيارة "فان" تحتوي على كل معدات المكاتب، فهي بمثابة شركة متحركة مزودة بجهاز لطهي الطعام السريع، كما أنها يمكن أن تحتوي سريرين من الحجم المتوسط، لتكون بمثابة غرفة معيشة أيضًا، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم تحويل هذا المفهوم إلى إنتاج فعلي من عدمه.

رؤية سوزوكي

تمثل تلك السيارة مفهوم الشركة اليابانية عن السيارات في المستقبل، فهي تقدم سيارة ذات دفع رباعي صغيرة الحجم "4X4"، كما تم تدعيمها بتقنيات القيادة المتطورة وأنظمة الدفع الرباعي المستخدمة في الموديلات الحديثة للسيارات الرياضية ذات الأغراض المتعددة "SUV".

سوزوكي سباسيا

تسعى سوزوكي من خلال هذا المفهوم الاختباري لإيجاد منافس للموديلات المسيطرة على السيارات التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم، حيث صممت من أجل أغراض الانتقال القصير والمتوسط، كما أنها يمكن بسهولة أن ترتقي لمراحل الإنتاج على مدار الفترة المقبلة.

ياماها كروس

تمثل مزيجا بين السيارات الكروس أوفر والبيك أب، حيث تحتوي على مساحة تخزين صغيرة يمكن أن تؤهلها لتكون من الطراز الثاني، كما أن تصميمها في الأساس يرجح كفة انتمائها للكروس أوفر، ودعمت الشركة اليابانية سيارتها بالعديد من التقنيات الخاصة بالتصميم الداخلي والمقاعد والوجهة الأمامية.

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الكبسولة العجيبة

أصدرت شركة تويوتا اليابانية نموذجا اختباريا لسيارة تنقل قصير مزودة بقدرات على القيادة الآلية، كما تم تصميمها على أن تبدو مغايرة للصورة المعروفة والتصميمات التقليدية للسيارات التجارية المخصصة لأغراض النقل القصير والمتوسط، فهي تعد أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية من تقنيات في هذا الطراز.

مفهوم MWC-4

قدمت ياماها نموذجا اختباريا جديدا على مستوى عال من الكفاءة، حيث قامت الشركة اليابانية بالجمع ما بين النمط الكهربائي الخاص بمحركات السيارات في إطار دراجة نارية مزودة بعجلتين خلفيتين لتحقيق مزيد من الثبات والاستقرار أثناء السير.

السيارة السوق

أبدعت شركة سوزوكي في تقديم نسخة أكثر تطورًا من السيارات التجارية باسم "كاري"، وهي تمثل نموذجا مفتوحا من تلك السيارات، حيث تعد بمثابة سوق متنقل يمكن استخدامه وتحويله إلى نمط الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

إسوزو فان

قدمت الشركة اليابانية نموذجا جديدا ومغايرا من السيارات الفان، حيث تم تدعيمه بأنظمة ذكية على مستوى القيادة والمقاعد، وتستخدم أشرطة مصابيح "LED" في الواجهة الأمامية، وعلى الرغم من ندرة الحديث عن قدراتها الفنية، فإنها تمثل نمطا مستقبليا للسيارات الفان.

كويتو ترانس

تمثل طفرة النقل الخفيف في العالم، حيث استطاعت الشركة اليابانية المتخصصة في هذا الطراز والحجم، أن تدعم سيارتها بنظام "أوتو بايلوت" والذي يمثل نواة السيارات ذاتية القيادة، والذي استخدمته "نيسان" لأول مرة منذ عدة أشهر.