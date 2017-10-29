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«عندي 44 سنة وأحمد عز أحلى مني».. 8 تصريحات مثيرة لظافر عابدين

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«عندي 44 سنة وأحمد عز أحلى مني».. 8 تصريحات مثيرة لظافر عابدين «عندي 44 سنة وأحمد عز أحلى مني».. 8 تصريحات مثيرة لظافر عابدين

التحرير

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 ظافر عابدين، فنان تونسي ويعتبر واحدًا من أكثر النجوم شعبية في والوطن العربي، ومن الفنانين الذين استطاعوا فرض نفسهم على الشاشة في فترة وجيزة، ويمتلك ظافر شعبية كبيرة من الجماهير، خاصة من الفتيات، نظرا لأناقته ، والأدوار التي يقوم بها جعلت منه فتى أحلام للعديد من الفتيات في مصر والعالم العربي.

كشف الفنان خلال استضافته مع برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس" أمس السبت، عبر قناة "cbc" عدة أسرار عن حياته الشخصية، نستعرض أبرزها فيما يلي..

1- عمري 44 سنة

كشف الفنان ظافر عابدين، عن عمره الحقيقي، قائلًا: "عندي 44 سنة، وباتكلم 4 لغات، وعندي 4 أخوات، وطولي 183 ووزني 89".

2- لاعب كرة في نادي الترجي التونسي

وعن أول مهنة عمل بها ظافر، قال: "أول شغل ليا كنت لاعب كرة قدم في نادي الترجي التونسي، بس ماكنتش شاطر في المدرسة".

3- أكل الحلويات والكرش

أكد ظافر أنه يعشق تناول الحلويات، قائلًا: "أكتر حاجة اتحرمت منها في طفولتي هي أكل الحلويات، وممكن أتخلى عن رشاقتي ويطلعلي كرش مقابل إن ماحدش يمنعني آكل شيكولاتة وحلويات".

4- سرقة محفظة أمي

قال ظافر إنه كان يسرق والدته وهو صغير، وأوضح: "كنت باسرق المحفظة منها دايما وآخد منها الفلوس، بس بطلت أعمل كده أول ما اشتغلت".

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5- بتجاهل المعاكسات

أوضح ظافر أنه يتعرض لمعاكسات ولكنه يحاول تجاهل ما يضايقه منها، ويقول: "بدأت اتعاكس من أول ما عملت عروض أزياء، وباحاول أتجاهل أي معاكسة تضايقني وماتفعلش معاها".

6- أحمد عز أحلى مني

أوضح الفنان ظافر أنه يرى نجوما مصريين أفضل منه في الشكل، قائلًا: "فيه نجوم كتير أحلى مني، منهم أحمد عز أنا باحبه جدًا".

7- رسائل المعجبات

اعتذر ظافر عن شكوى المعجبات من عدم رده، موضحا أن ذلك يرجع لكثرة الرسائل والتعليقات التي تصله بالآلاف، وقال إنه يرد عليها كمجموعة لاستحالة الرد على كل رسالة بشكل منفرد.

8- سيلفي وشريط ترامادول

كشفت أبلة  فاهيتا" عن استعداد ظافر العابدين لالتقاط الصور مقابل مجموعة من الهدايا، منها: "شريط ترامادول، روج، شعر مستعار (اكستنشن)، مصاصة، بطاقة لسن فوق الـ40".

 

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