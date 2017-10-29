10 أعمال «نحس» على أبطالها.. أحدهم هاجمه «أسد» وأخرى غرقت في النيل

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الفن ليس مهنة مليئة بالمتعة فقط، وإنما بالمخاطر أيضا، وخاصة أعمال الأكشن، فبعض الأعمال قد تعرض أصحابها للموت، وهو ما يفسر استعانة بعض الفنانين بـ"دوبلير" محترف في المشاهد الصعبة، ورغم ذلك يصر البعض على تأدية الدور كاملا بنفسه.

ويرصد موقع "التحرير" مجموعة من أبرز الفنانين الذين تعرضوا لإصابات بالغة أثناء تصوير أعمالهم.

1- زينة

تعرضت الفنانة "زينة" قبل أيام قليلة أثناء تصويرها أحد المشاهد بفيلمها الجديد "كارما"، لأزمة صحية، حيث سقطت على الأرض بطريقة خاطئة، وأصيبت بتورم في القدم ونقلت إلى المستشفى، وهناك قرر الأطباء وضع قدمها فى "جبيرة" لمدة أسبوعين.

2- منة شلبي

في مارس عام 2015، أصيبت الفنانة منة شلبي بكسر في قدمها أثناء تصوير مسلسل "حارة اليهود"، وأمر مخرج المسلسل "محمد العدل" بتأجيل مشاهدها لحين شفائها، وفي يوليو من نفس العام أثناء تصوير نفس المسلسل تعرضت منة شلبي لإصابة أخرى في يدها؛ إلا أنها لحسن الحظ كانت بسيطة ولم تضطرها إلى إيقاف التصوير.

3- خالد سليم

أثناء تصويره مسلسل "بعد البداية" في مايو عام 2015، أصيب الفنان خالد سليم بجروح عميقة في يده، ونشر خالد صور إصابته على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، وعلق عليها: "الحمد لله.. جت سليمة.. إصابة في أيدي أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن في مسلسل بعد البداية".

4- محمد صبحي

في نوفمبر من عام 2015، تعرض الفنان والإعلامي محمد صبحي لإصابة مفاجئة أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجه "أعزائي المشاهدين.. مفيش مشكلة خالص"، حيث تعثر صبحي أثناء نزوله مسرعًا من غرفة المونتاج إلى البلاتوه، وأصيب بالتواء في القدمين وآلام بالظهر، ومع ذلك رفض مغادرة الاستوديو وأصر على استكمال الحلقة.

5- نضال الشافعي

أثناء تصويره الجزء الثالث من مسلسل "شطرنج" في نوفمبر عام 2015، أصيب الفنان نضال الشافعي بجروح طفيفة، ومع ذلك أدت إصابته إلى وقف تصوير المسلسل لعدة أيام، حيث جسد نضال في المسلسل شخصية قائد مجموعة إجرامية محترفة.





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6- أحمد السقا

تعرض الفنان "أحمد السقا" في بداية العام الماضي لإصابة في يده اليسرى أثناء تصويره أول مشاهده بفيلم "من 30 سنة"، ولم تكن تلك المرة الأولى للسقا، فأثناء تصويره فيلم "الجزيرة" في عام 2007 في الأقصر، تعرض لإصابة بالغة في عينه بسبب شظية رصاص، حيث كان يمسك بمسدس وبعد إطلاقه النيران قفز فارغ الرصاصة إلى عينه، وهو ما أدى لإصابته بانفجار في مقلة العين نتج عنه نزيف في الخزانة الأمامية وفقدان مؤقت للبصر، مما دفع الأطباء لإجراء عملية جراحية بالعين لإيقاف النزيف بـ8 غرز جراحية، ورغم بشاعة الحادث؛ فإنه لحسن الحظ لم يؤثر على بصر السقا.

"الجزيرة 2" كان له قصة أخرى مع السقا، فأثناء تصويره في عام 2014 تعرض السقا لإصابات بالغة وجروح وكدمات في اليد، ونشرت المواقع الإخبارية صورا له أثناء حضوره مراسم تشييع جثمان والدة الإعلامي عمرو أديب والمخرج عادل أديب في مايو 2014.

7- مي عز الدين

أصيبت الفنانة الشابة مي عز الدين بالتواء في ذراعها اليسرى، أثناء تصويرها مسلسل "دلع البنات" في أبريل عام 2014، وقالت مي على حسابها الشخصي على تويتر وقتها: "ادعولي والنبي يا جماعة أنا اتحركت غلط بدراعي الشمال في مشهد بقالي يومين مابيتحركش وألم رهيب وباصور بس بجد تعبانة".

وفي فبراير عام 2009 تعرضت مي عز الدين لوعكة صحية أخرى أثناء تصوير "عمر وسلمى 2"، ونقلت إلى المستشفى، وهناك اكتشف الأطباء وجود أكثر من حصوة في الكلى تستدعي إجراء عملية تفتيت للحصوات، ولكنها رفضت وغادرت المستشفى وقتها.

8- محمد رمضان

في عام 2013 أصيب الفنان محمد رمضان بجرح في عينه أثناء تصويره فيلم "قلب الأسد" بعد أن هاجمه أسد أثناء التدريب، ونشرت قناة "السبكي للإنتاج" على موقع "يوتيوب" فيديو أثناء تدريب رمضان مع الأسد، وأصيب رمضان إثر هذا الحادث بجرح في العين، واضطر الطبيب لوقف النزيف بأربع غرز.



9- سمية الخشاب

في أغسطس 2011 نجت الفنانة سمية الخشاب من الموت أثناء تصويرها مسلسل "وادي الملوك"، وذلك بعد أن اختل توازنها في أحد المراكب وسقطت في النيل، وقالت سمية في تصريحات صحفية سابقة لأحد المواقع: "العناية الإلهية أنقذتني من الموت غرقًا في النيل أنا وزميلتي ريهام عبد الغفور، حيث كان من المفترض أن نصعد على أحد القوارب، ثم اختل التوازن فسقطنا في النيل، لكن الحمد لله، تمكن مساعدا المخرج شادي أبو شادي ومحمد عاشور من إنقاذنا، حتى إنني لم أصدق ما حدث، وصليت ركعتين شكر لله سبحانه وتعالى بعد خروجي من المياه، فقد كان بيننا وبين الموت دقائق، خاصةً أنها منطقة عميقة، ومن الصعب السباحة فيها" .

10- هيفاء وهبي

نجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في عام 2007 من الموت، وذلك خلال تصويرها كليب أغنية "حاسة ما بينا في حاجة" في مطار "رياق" العسكري بمنطقة البقاع اللبناني، وفي أحد المشاهد كان من المفترض أن تقوم طائرة مروحية بمطاردة سيارة مكشوفة تقودها هيفاء، ولكن الطائرة اصطدمت بالسيارة وبالجزء الخلفي من رأس الفنانة هيفاء، وثقب خزان الوقود بالطائرة، وكادت تحدث كارثة حقيقية؛ إلا أن عناصر الجيش اللبناني أنقذت الموقف وفريق العمل، ونقلت هيفاء إلى المستشفى ولكنها لحسن الحظ لم تصب سوى بجروح سطحية.