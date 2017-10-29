محافظ سوهاج: تسليم مواقع 21 مدرسة في 5 مراكز لبدء التنفيذ
محافظ سوهاج: تسليم مواقع 21 مدرسة في 5 مراكز لبدء التنفيذ
12:37 م الأحد 29 أكتوبر 2017
أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج
سوهاج – عمار عبد الواحد:
قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه تم تسليم مواقع 21 مدرسة على مستوى المحافظة للمقاولين للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية والتطويرية من إجمالي 35 مدرسة ضمن المنحة الألمانية بقيمة تعاقدية 180 مليون جنية تقريبا، مضيفًا أنه تم طرح 14 مدرسة المتبقية وجار بدء الأعمال، وذلك بمراكز ساقلته، المنشأة، جرجا، البلينا، ودار السلام.
من جانبه قال شريف حسين رئيس الوحدة الملحية لمركز ومدينة ساقلته، إنه تم تسيلم 3 مدارس بالمركز للمقاولين للبدء في عملية الإنشاء وهي: "مدرسة القرامطة شرق الابتدائية، ومدرسة الجلاوية الابتدائية، ومدرسة نجوع الرياينة".
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