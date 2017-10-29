إحالة 17 طبيبا وموظفا للتحقيق في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أحال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، 17 من الأطباء والعاملين بالوحدات الصحية بمركز ومدينة جهينة للتحقيق، لتغيبهم عن العمل بدون أعذار وترك مقر العمل، جاء ذلك عقب جولة تفقدية لرئيس مركز ومدينة جهينة للاطمئنان على سير العمل في المصالح الحكومية والوحدات الصحية بالمركز.

وشدد عبدالمنعم على جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة للخدمات المقدم للمواطنين، والعمل على تذليل العقبات، وتقديم أعلى مستوى من الخدمة للمواطن السوهاجي.

وأوضح حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه تم تكليف إدارتي التفتيش المالي والإداري وإدارة المتابعة الميدانية بالوحدة بالمرور المفاجئ على الوحدات الصحية، وتبين أن الوحدة الصحية بنزلة علي بها 9 حالات غياب وترك مقر العمل بدون عذر، والوحدة الصحية بقرية الطليحات بها 6 حالات غياب وترك مقر العمل، والوحدة الصحية بمباني عنيبس تبين غياب حالتين وترك مقر العمل بدون عذر.