أخبار عاجلة

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
عيش الليلة - مهارة الفنان حميد الشاعري وهشام عباس وأشرف عبد الباقي في كرة القدم -
برزاني: ما حدث في كركوك "خيانة عظمى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إحالة 17 طبيبا وموظفا للتحقيق في سوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة 17 طبيبا وموظفا للتحقيق في سوهاج

12:34 م الأحد 29 أكتوبر 2017

إحالة 17 طبيبا وموظفا للتحقيق في سوهاج

أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أحال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، 17 من الأطباء والعاملين بالوحدات الصحية بمركز ومدينة جهينة للتحقيق، لتغيبهم عن العمل بدون أعذار وترك مقر العمل، جاء ذلك عقب جولة تفقدية لرئيس مركز ومدينة جهينة للاطمئنان على سير العمل في المصالح الحكومية والوحدات الصحية بالمركز.

وشدد عبدالمنعم على جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة للخدمات المقدم للمواطنين، والعمل على تذليل العقبات، وتقديم أعلى مستوى من الخدمة للمواطن السوهاجي.

وأوضح حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه تم تكليف إدارتي التفتيش المالي والإداري وإدارة المتابعة الميدانية بالوحدة بالمرور المفاجئ على الوحدات الصحية، وتبين أن الوحدة الصحية بنزلة علي بها 9 حالات غياب وترك مقر العمل بدون عذر، والوحدة الصحية بقرية الطليحات بها 6 حالات غياب وترك مقر العمل، والوحدة الصحية بمباني عنيبس تبين غياب حالتين وترك مقر العمل بدون عذر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ سوهاج: تسليم مواقع 21 مدرسة في 5 مراكز لبدء التنفيذ

    أخبار

  • وزارة توافق على تشغيل مخبز جامعة سوهاج

    أخبار

  • "صحة الأقصر": 50% من الوحدات بلا أطباء

    أخبار

  • بالصور.. إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية بسوهاج

    أخبار

إعلان

015aeea3a7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«التموين»: نعتذر لأي مواطن واجه أزمات في تجديد الكروت

«التموين»: نعتذر لأي مواطن واجه أزمات في تجديد الكروت

وزارة التموين توافق على تشغيل مخبز جامعة سوهاج

وزارة التموين توافق على تشغيل مخبز جامعة سوهاج

التموين: إنهاء مشكلة فرض ضرائب علي حوافز إنتاج الخبز المدعم

التموين: إنهاء مشكلة فرض ضرائب علي حوافز إنتاج الخبز المدعم

وزير التموين: المواطن محور الخدمة التي نعمل جميعا من أجل تقديمها

وزير التموين: المواطن محور الخدمة التي نعمل جميعا من أجل تقديمها