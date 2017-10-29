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وزارة التموين توافق على تشغيل مخبز جامعة سوهاج

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مصراوي Masrawy

وزارة توافق على تشغيل مخبز جامعة سوهاج

12:32 م الأحد 29 أكتوبر 2017

وزارة التموين توافق على تشغيل مخبز جامعة سوهاج

جامعة سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، موافقة وزارة التموين على مطلب المحافظة بتشغيل مخبز جامعة سوهاج وعودة الحصة المخصصة للصرف للمدن الجامعية والمستشفى الجامعي، وكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج والبيع للجمهور.

وأوضح أحمد حسين رفاعي، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن حصة مخبز الجامعة من الدقيق كانت متوقفة خلال شهر يوليو الماضي لعدم وجود استهلاكات دقيق للمخبز خلال هذا الشهر، يتم على أساسها حساب متوسطة الحصة اليومي وفقًا لتوجيهات الوزارة، ما أدى إلى عدم نزول حصة دقيق المخبز على شاشة نظام صرف الدقيق من المطحن.

مشيراً إلى أن مديرية التموين تسعى دائمًا لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بمحال بقالي التموين والخبز في المخابز بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

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