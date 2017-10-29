القبض على 6 متهمين بقتل ربة منزل قرية "سنجها" في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، القبض على 6 أشخاص من أهالي قرية "سنجها" التابعة لدائرة مركز كفر صقر؛ متهمين بالتسبب في مصرع ربة منزل بعد رميها بـ"حجر" في الواقعة التي امتدت لإشعال أهل المتوفية النيران في 6 منازل و3 عشش بالقرية.

وضُبط 16 من أهالي قرية "سنجها" التابعة لدائرة مركز كفر صقر؛ متهمين بإشعال النيران في 6 منازل و3 "عشش" لعرب فلسطين المُقيمين بالقرية، إثر نشوب مشاجرة كبيرة على خلفية مصرع ربة منزل.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بعدد من منازل قرية "سنجها" التابعة لدائرة مركز كفر صقر.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بـ15 سيارة إطفاء وخزانين مياه، تمكنت من السيطرة على الحريق بعد امتداد النيران لـ 6 من منازل القرية، وبالفحص تبين أن الأمر برمته ناتج عن مشاجرة كبيرة بين عدد من الأهالي؛ على خليفة مصرع "فتحية. م" 36 عامًا، ربة منزل، بعد 3 أيام من تواجدها بالمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم عقب تعرضها لإصابة في الرأس.

وتبين من التحقيقات الأولية، مصرع "فتحية" متأثرةً بإصابتها منذ ثلاثة أيام، أثناء مرور زفة عروس بجوار سرادق عزاء، حيث وقعت مشاجرة بين الطرفين (أصحاب السرادق واصحاب الزفة) وتصادف مرور المجني عليها لزيارة منزل شقيقها، فأصيبت بحجر في رأسها جراء المشاجرة.

وتمكن ضباط مباحث المركز، وقتها، من ضبط اثنين من المتهمين برشق المجني عليها بالحجارة، فيما رفضت أسرتها تلقي العزاء بعد وفاتها، وتوجهوا إلى منازل العرب المقيمين بالقرية وأشعلوا النيران في 6 منازل و3 عشش، فيما تم السيطرة على الحريق.

ودفعت مديرية الأمن بتشكيلات من قوات الأمن والأمن المركزي، إلى القرية؛ تحسبًا لوقوع اشتباكات جديدة، حيث تم ضبط 16 من الأهالي المتهمين بإشعال النيران، و6 من المتهمين بضرب المتوفية بـ"حجر"، وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.